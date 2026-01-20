Sri Lanka Büyükelçisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadurugamuwa, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" karesine oy veren Kadurugamuwa, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" alanında Berkan Çetin'in "İlk seferinde" "Günlük Hayat" alanında İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar, saat 17.00'ye kadar devam edecek.