Sri Lanka, Çin'in casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini istedi - Son Dakika
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Sri Lanka, Çin'in casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini istedi

07.08.2022 10:34
Sri Lanka, Çin'in casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini istedi

Sri Lanka, Çin'den Yuan Wang 5 isimli casus gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota limanına yanaşma talebinin ertelenmesini istedi.

Sri Lanka, Çin'den Yuan Wang 5 isimli casus gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota limanına yanaşma talebinin ertelenmesini istedi.

India Today'in haberine göre, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarına konuya dair talebini içeren bir mektup gönderdi.

Bakanlık, Çin'den casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini istediklerini iletti.

Mektupta, Bakanlık, "Yuan Wang 5 isimli casus gemisinin Hambantota limanına demirlemesinin konuya dair değerlendirmeler tamamlanıncaya kadar ertelenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mektupta ayrıca Bakanlık, bu fırsatla Sri Lanka Dışişleri Bakanlığının Çin'in Kolombo Büyükelçiliğine en derin saygılarını bildirdiklerini vurguladı.

Söz konusu erteleme talebinin, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından geldiği kaydediliyor.

Hint tarafının gemilerin Çin Donanmasının olası operasyonları için taktiksel veriler toplaması endişesini taşıdığı belirtiliyor.

Yuan Wang 5 isimli casus geminin 11-17 Ağustos arasından Hambantota limanında olması bekleniyordu.

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'nın Hindistan'dan kredi, tahıl ve petrol desteği aldığı bilinirken, Çin'in yardımlarının ise düzenli ve tutarlı olmadığına işaret ediliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

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