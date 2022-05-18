Sri Lankalı protestocular iç savaşta ölenleri andı - Son Dakika
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Sri Lankalı protestocular iç savaşta ölenleri andı

18.05.2022 13:46
Sri Lankalı protestocular iç savaşta ölenleri andı

Sri Lanka'da protestocular, ülkede uzun süren iç savaşta, Tamiller de dahil olmak üzere ölenleri anmak için bir araya geldi.

Sri Lanka'da protestocular, ülkede uzun süren iç savaşta, Tamiller de dahil olmak üzere ölenleri anmak için bir araya geldi.

Başkanlık ofisinin önünde toplanan göstericiler, Tamil sivilleri, Tamil isyancıları ve hükümet askerleri de dahil olmak üzere 26 yıl süren iç savaşta ölenler için ateş yaktı ve dua etti.

Protestocular, denize çiçekler bıraktı, savaşın son yıllarında insanların erişebildiği tek yemek olan pirinç lapasını birlikte yedi.

Savaşın sona ermesinden bu yana her yıl askerleri anmak için büyük etkinlikler düzenlenen ülkede, ilk defa Tamillerin de anıldığı bir etkinlik yapıldı.

Gösterilere katılan oyuncu Kaushalya Fernando, "Bu etkinliğin önemi, burada farklı etnik gruplar olarak değil, Sri Lankalılar olarak bulunmamız." dedi.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli asker Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015'te savunma bakanlığı görevindeydi.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde, Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu, sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lankalı protestocular iç savaşta ölenleri andı - Son Dakika


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