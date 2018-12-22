Stadyum Sokak Yenileniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu yenilemek üzere çalışma başlattı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu yenilemek üzere çalışma başlattı.



Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Tozsuz, çamursuz, sıkıntısız uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da hasar gören Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak araç yolunu parke taşlarla yeniden düzenlemek üzere çalışma başlattık. Ekiplerimiz söküm çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayarak bu bölgemizde de sorunsuz ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi. - BARTIN

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