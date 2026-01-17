Stanojevic: Zamanla Sorunları Çözeceğiz

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic "Çok kolay goller yedik. Tehlikeli pozisyonlar vardı ama biliyorum ki zamanla bu problemleri çözeceğiz. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum" dedi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Zor bir maçtı ve zemin yumuşaktı. Oynaması zor bir zemindi. Hiç mutlu değildim. Üstelik son dakika yediğimiz golle puan kaybettik. Çok kolay goller yedik. Tehlikeli pozisyonlar vardı ama biliyorum ki zamanla bu problemleri çözeceğiz. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum. Gelecekte güzel şeyler olacak. Sürpriz yaratan bir takım hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜMÜZ TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞIYOR'

Transferler hakkında da konuşan Stanojevic, "Kulübümüz transferler için çalışıyor. Yakında yeni oyucunlar aramıza katılacak. Elimde olan takımla en iyi oyunu çıkartmakta benim görevim" açıklamasını yaptı.