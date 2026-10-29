Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti - Son Dakika
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Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

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Star Trek ve X-Men\'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti
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Star Trek ve X-Men serilerindeki unutulmaz rolleriyle milyonlarca hayranın sevgisini kazanan İngiliz oyuncu Patrick Stewart'tan üzücü haber geldi. Kaptan Jean-Luc Picard ve Profesör X karakterleriyle hafızalara kazınan 86 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında hayatını kaybetti. Star Trek serisinde Kaptan Jean-Luc Picard, X-Men filmlerinde ise Profesör Charles Xavier karakterine hayat veren usta oyuncunun ölüm haberini, ABD merkezli People dergisi duyurdu. Stewart'ın temsilcisi, oyuncunun 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Patrick Stewart'ın uzun süredir Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla mücadele ettiği belirtildi. Oyuncunun temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Stewart'ın son anlarını eşi Sunny Ozell ve yakınlarının yanında geçirdiği ifade edildi. 

STAR TREK İLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin Mirfield kentinde dünyaya gelen Stewart, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. 1959'da profesyonel oyunculuğa adım atan sanatçı, 1987'de Star Trek: The Next Generation dizisinde Kaptan Jean-Luc Picard rolünü üstlenmesiyle uluslararası üne kavuştu.

Dizinin yedi sezonunda rol alan Stewart, daha sonra karakterini dört Star Trek filminde canlandırdı. 2020'de yayımlanmaya başlayan Star Trek: Picard dizisiyle de ikonik rolüne geri döndü. 

Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

X-MEN FİLMLERİNDE PROFESÖR X OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Stewart, 2000'li yıllardan itibaren X-Men film serisinde Profesör Charles Xavier karakterini canlandırarak farklı kuşaklardan sinemaseverlerin beğenisini kazandı. İki önemli bilim kurgu serisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, tiyatro, sinema ve televizyondaki çalışmalarıyla da tanındı.

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda ödüle aday gösterilen Stewart, 2010 yılında tiyatro ve drama alanındaki katkıları nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı. 

ARDINDAN BÜYÜK BİR SANAT MİRASI BIRAKTI

Altmış yılı aşan kariyeri boyunca sahnede ve ekranda çok sayıda karaktere hayat veren Patrick Stewart, özellikle Kaptan Picard ve Profesör X rolleriyle sinema ve televizyon tarihinin unutulmaz oyuncuları arasında yer aldı. Usta oyuncunun ölümü, dünya çapındaki hayranlarını yasa boğdu.

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