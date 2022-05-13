Star Wars Değil, Dune Spıce Wars! - Son Dakika
Üye Girişi

Star Wars Değil, Dune Spıce Wars!

13.05.2022 00:49
Star Wars Değil, Dune Spıce Wars!

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Merhaba değerli bilim kurgu severler. Bu sefer kitap incelemelerinin biraz dışına çıkıp Shiro Games'in erken erişim olarak yayınladığı RTS (Real Time Strategy) ve 4X  (eXplore, eXpand, eXploit ve eXterminate) türünün örneği olan yeni Dune oyununu inceleyeceğiz.

Özellikle filimin başarısından sonra Dune hype'ı almış başını giderken bu coşkuyu bir strateji oyunuyla taçlandırmamak, paragöz oyun camiası tarafından düşünülemezdi. Yaşı yeten arkadaşların hatırlayacağı üzere Westwood Studio oyunun yayınladığı "Dune 2" oyunu (1992)  Real Time Strategy türünün atası sayılmakta ve benim de emektar 486dx2 66mhz işlemcili bilgisayarımdaki ilk oyunu olarak da kişisel tarihimde önemli bir yer işgal etmektedir. Ne yazık ki bu oyundan sonra gelen Dune RTS oyunları benim ve birçoklarının gözünde hiçbir zaman ilk oyunun başarısını yakalayamamıştır (Dune 2000, Battle for Dune).

DSW burada söyle bir güzellik yaparak tek kazanma kriterini düşmanını yok etmek olarak belirlememiş. Belli bir egemenlik puanı kazanmak veya diplomasi yoluyla Landsraad Konseyinin başına geçerek oyunu kazanmakta seçenekler dahilinde.

Son olarak grafik motoru ve karakter çizimi tercihlerinin de Dune evreni ve eski Dune RTS oyunları için sıradışı olduğunu belirtmek isterim. Oyun firması bu süreçte daha çizgi romanvari bir karakter tasarımı belirlemiş. Benim hoşuma gitse de herkesin beğeneceğinden emin değilim. Çevre tasarımları ise gayet tatminkar ve oyun grafik motorunun tüm nimetlerinden faydalanarak sizi havaya sokmak için elinden geleni yapmakta.

Yazımı bitirirken erken erişim olmasına rağmen bir kez bile çökmeyen bu oyunu yapan firmanın gösterdiği emeğe şapka çıkardığımı sizlere belirtmek isterim. Oyun tamamlandığında bence ciddi bir başarı sergileyecektir. Eğer sizde benim gibi Dune evrenini seviyor ve sabredemiyorsanız, oyunun erken erişim versiyonunu oynamanızı şiddetle öneririm.

Sağlıcakla Kalın...

YORUMLAR
500
Epic Games, 225 TL değerindeki oyunları ücretsiz yaptı Epic Games, 225 TL değerindeki oyunları ücretsiz yaptı Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST, 4. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST, 4. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor

oyunlar, İşgal, Kitap, RTS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Star Wars Değil, Dune Spıce Wars! - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Star Wars Değil, Dune Spıce Wars! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement