Starmer'dan Epstein Kurbanlarına Özür
Starmer'dan Epstein Kurbanlarına Özür

05.02.2026 15:22
Başbakan Starmer, Epstein bağlantılı Mandelson’ı atadığı için özür diledi ve hesap verebilirlik sözü verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson'ın yalanlarına inandığı" için Epstein'ın kurbanlarından özür diledi.

Epstein bağlantılı Mandelson'ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin sürecin ve hükümetin tutumunun sorgulanmasıyla, üzerindeki siyasi baskı artan İngiltere Başbakanı Starmer, East Sussex'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Epstein'ın kurbanları, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir travma yaşadı ve bunu defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Sorumluların hesap vermesi gecikti ve çoğu zaman hesap vermesi reddedildi. Şunu söylemek istiyorum; Özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim."

Starmer, olanları görmezden gelmeyeceklerini ve güçlülerin adaleti isteğe bağlı bir şey olarak görmelerine izin vermeyeceklerini belirterek gerçeğin peşinde olacakları değerlendirmesinde bulundu.

Kamu hayatının bütünlüğünü koruyacaklarını ve ellerinden gelen her şeyi, adaletin çıkarları doğrultusunda yapacaklarını vurgulayan Starmer, "Hesap verebilirliğin sağlanması için bunu yapacağız. Halkın beklentisi budur. Mağdurların hakkı budur ve ben de bunu yapacağım." dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Mandelson'un büyükelçi olarak ABD'de görev yaptığı dönemde Epstein ile ilişkileri konusunda defalarca yalan söylediğini belirtmişti.

Başbakan Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek "O zaman bugün bildiklerimi bilseydim, hükümetin yakınından bile geçmezdi." ifadesini kullanmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Suç, Son Dakika



