Starmer'dan Tarife Savaşı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Starmer'dan Tarife Savaşı Uyarısı

19.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ile gümrük tarifesi misillemesi yapmayacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'ye misilleme tarife uygulamayacaklarını söyleyerek "Bir tarife savaşı, kimsenin çıkarına olmaz. Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD tarafından İngiltere'nin de aralarında yer aldığı sekiz Avrupa ülkesine tarife uygulama kararının ardından Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde olağanüstü basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına dünyanın son haftalarda çok çalkantılı bir hale geldiği ifadeleriyle başlayan Starmer, Grönland konusunda yaşanan anlaşmazlığa rağmen İngiltere'nin ABD ile yakın müttefik ve ortak olduğunu ve bunun yalnızca İngiltere'nin güvenliği için değil, çıkarları için de son derece önemli olduğunu söyledi. Grönland'ın statüsüne ilişkin kararın yalnızca Grönland halkına ve Danimarka'ya ait olduğunu da vurgulayan Starmer, "Bu hak temeldir ve biz bunu destekliyoruz" dedi.

"Anlaşmazlıkları çözmenin doğru yolu tarifeler değil"

Müttefiklere karşı gümrük tarifeleri uygulamanın tamamen yanlış olduğunu söylediğini vurgulayan Starmer, "Bu, ittifak içindeki anlaşmazlıkları çözmenin doğru yolu değildir. Grönland'ın güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabaların ekonomik baskıya gerekçe olarak sunulması yardımcı değildir" dedi.

"İngiltere, pragmatik bir ülkedir"

ABD'nin tarife adımının ardından gerginliği tırmandırmama vurgusu yapan Starmer, "İngiltere, pragmatik bir ülkedir. Uzlaşma ararız, ortaklığa inanırız. Sloganlardan ziyade çözümleri tercih ederiz. İngiltere halkına zarar veren gösterişçi siyaset ve jest politikasına kapılmayız" dedi.

Starmer, "Sonuç olarak Avrupa'daki müttefiklerimizle, NATO içinde ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. Diyaloğu açık tutacağız. Uluslararası hukuku savunacağız ve Britanya halkının güvenliğini, yaşam standartlarını ve geleceğini korumak için hükümetin tüm gücünü hem içeride hem dışarıda kullanacağız" dedi.

"Bir tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz"

Basın toplantısında İngiltere'nin ABD'ye yönelik misilleme tarife uygulayıp uygulamayacağı yönünde bir soruya Starmer, "Bir tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz. Henüz o aşamaya gelmedik" şeklinde cevap verdi. Starmer, "Bir ticaret savaşında ülke genelindeki işletmeler, çalışmalar ve aileler darbe alacaktır. Bu nedenle söylediğim gibi yapacağım. Avrupalı müttefiklerimizle ve Başkan Trump'la temas kuracağım" dedi.

İngiltere'nin nasıl bir durumda böyle bir adım atabileceğine ilişkin bir soruya Starmer, "Müttefikleri tarifelerle tehdit etmek yanlış. Tamamen yanlış. Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek. Odaklandığım şey bu ve böyle kalacak" dedi.

"Amerikalılarla çalışmayı sürdürmek ulusal çıkarımız"

Starmer, "Savunma, güvenlik ve istihbarat söz konusu olduğunda Amerikalılarla çalışmayı sürdürmek ulusal çıkarımızdır" şeklinde konuştu. Starmer, İngiltere'nin ABD ile AB arasında bir tercih yapma zamanının gelip gelmediği yönündeki bir soruya ise, "İçinde bulunduğumuz an, birini diğerine tercih etme anı değil" şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Trump'ın gerçekten Grönland'a askeri operasyon planladığını düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya Starmer, "Aslında düşünmüyorum. Bence bu, sakin bir tartışmayla çözülebilir ve çözülmelidir" ifadeleriyle cevap verdi.

"ABD ile ilişkiler İngiltere'nin güvenliği için hayati önemde"

İngiltere'nin ABD'ye karşı daha sert bir tavır takınma zamanının gelip gelmediği şeklinde bir soruya cevabında Starmer, "ABD ile güvenlik, savunma ve istihbarat paylaşımı konusunda her gün 7/24 etkileşim halindeyiz. ABD ile İngiltere arasındaki istihbari ilişki, dünyadaki herhangi iki ülke arasındaki ilişkiden daha yakındır. Bu bizi, size ayrıntılarını açıklayamayacağım biçimlerde güvende tutuyor. Çok net bir şekilde söyleyebileceğim şey, bu bizi güvende tutuyor ve bu ülkede yaşayan her bir insan için bu hayati" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

İngiltere, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Starmer'dan Tarife Savaşı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer'dan Tarife Savaşı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.