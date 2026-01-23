Starmer'dan Trump'a Tepki: Açıklamaları Korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer'dan Trump'a Tepki: Açıklamaları Korkunç

23.01.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın NATO hakkında yaptığı açıklamaları aşağılayıcı buldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını "aşağılayıcı ve korkunç" olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları İngiltere'de tepkiyle karşılandı

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde "ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını" söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." demişti.

Donald Trump'ın bu açıklamaları, İngiltere'de gaziler, asker aileleri ve tüm siyasi partilerden milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, İngiltere, Güvenlik, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan Trump'a Tepki: Açıklamaları Korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:56:06. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer'dan Trump'a Tepki: Açıklamaları Korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.