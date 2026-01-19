Starmer, Trump'a Vergi Uygulamasını Kınadı - Son Dakika
19.01.2026 00:22
İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile görüşerek NATO müttefiklerine vergi uygulamasının yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, NATO müttefiklerine vergi uygulamanın "yanlış" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün Grönland'a ilişkin olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve ardından ABD Başkanı Donald Trump ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Başbakanlık açıklamasında, "Başbakan, tüm telefon görüşmelerinde Grönland konusundaki tutumunu yineledi. Yüksek Kuzey'de güvenliğin, Avro-Atlantik çıkarların korunması amacıyla tüm NATO müttefikleri için bir öncelik olduğunu söyledi" denildi.

Açıklamada, ayrıca Starmer'ın ABD Başkanı Trump'a, "Ortak güvenliği sağlama amacıyla hareket eden müttefiklere vergi uygulanmasının yanlış olduğunu" söylediği belirtildi.

Starmer'ın İngiliz basını tarafından "kriz telefonu" olarak nitelendirdiği görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz cumartesi günü Grönland'ın ABD tarafından alınmasına karşı olan sekiz Avrupa ülkesine ilave vergi uygulanacağı açıklamasının ardından geldi.

ABD'nin 1 Şubat itibarıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan gelen mallara yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayacağı ve Grönland'ın ABD'ye satılmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde haziran ayı itibarıyla bu oranın yüzde 25'e çıkacağı yönündeki açıklamanın ardından bugün, 27 AB üyesinin büyükelçileri, AB'nin atacağı adımları görüşmek üzere Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'nin vergi uygulayacağı sekiz Avrupa ülkesi, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak ABD'nin vergi kararını kınamış ve Danimarka ile dayanışma mesajı vermişti. ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almasının ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin adayı kontrol altına almaması halinde bölgenin Çin ve Rusya hakimiyetine gireceğini savunuyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, İngiltere, Politika, Savunma, Ekonomi, Nato, Son Dakika

