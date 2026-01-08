Starmer ve Trump'tan Güvenlik Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, 24 saat içinde yaptıkları ikinci telefon görüşmesinde, Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin 24 saat içinde yaptığı ikinci telefon görüşmesinde, Avrupa-Atlantik güvenliğini görüştüğü belirtilerek, "Liderler, Kuzey Kutbu'nda giderek daha agresif hale gelen Rusya'yı caydırmanın gerekliliği konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Starmer'ın, görüşmede, Avrupalı müttefiklerin son aylarda Avrupa-Atlantik çıkarlarını savunmak için adım attıklarını, ancak bölgeyi korumak için daha fazlasının yapılabileceğini söylediği aktarılan açıklamada, liderlerin yakında tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile de telefonda görüştü

Ofisten yapılan bir diğer açıklamada, Starmer'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin, görüşmede Avrupa-Atlantik güvenliğini ve Ukrayna konusunu ele aldıkları ifade edildi.

Liderlerin, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin, Rusya'nın bir daha işgal edemeyeceğinden emin olmasını sağlamasının "hayati önem taşıdığını" yinelediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Sekreter (Rutte) daha sonra bu sabahki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı hakkında bilgi verdi. Liderler, Rusya'yı Kuzey Kutbu'nda caydırmak için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldı ve müttefiklerin bölgeyi artan Rus tehditlerinden nasıl daha fazla koruyabilecekleri konusunda yapılan tartışmaları memnuniyetle karşıladı."

Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya desteğini Trump'a iletmişti

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, Grönland konusunda ABD'ye karşı Danimarka'nın yanında yer aldığını iletmişti.

İki lider görüşmede, İngiltere'nin desteğiyle ABD'nin dün Atlantik'in kuzeyinde el koyduğu Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1'e yönelik operasyonu da ele almıştı.

Trump ve Starmer, görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini görüşmüştü.