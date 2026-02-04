Starmer ve Trump'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Starmer ve Trump'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi

Starmer ve Trump\'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi
04.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile Ukrayna ve Diego Garcia üssü üzerine telefonla görüştü.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki askeri üs olan Diego Garcia'yı ele aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderlerin Ukrayna'daki son durumu ve Rusya'nın dün gece boyunca gerçekleştirdiği saldırıları görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, Starmer'ın hava sıcaklıklarının eksi 20 derecenin altına düştüğü bir dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji sistemleri dahil olmak üzere kritik ulusal altyapıya yönelik şiddetli saldırılarını 'ahlaksızca' olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssü de gündeme geldi. Liderlerin, ulusal güvenliği korumak amacıyla İngiltere'nin ABD-İngiltere askeri üssünün kontrolünü sürdürmesini sağlayan anlaşmanın stratejik önemini teyit ettikleri belirtildi. İki liderin, üssün gelecekteki işleyişini garanti altına almak için hükümetlerinin yakın çalışmaya devam etmesi ve yakında tekrar görüşme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, İngiltere, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Enerji, Diego, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Starmer ve Trump'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:42:36. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer ve Trump'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.