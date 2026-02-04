Starmer ve Trump\'tan Ukrayna ve Diego Garcia Görüşmesi

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki askeri üs olan Diego Garcia'yı ele aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderlerin Ukrayna'daki son durumu ve Rusya'nın dün gece boyunca gerçekleştirdiği saldırıları görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, Starmer'ın hava sıcaklıklarının eksi 20 derecenin altına düştüğü bir dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji sistemleri dahil olmak üzere kritik ulusal altyapıya yönelik şiddetli saldırılarını 'ahlaksızca' olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssü de gündeme geldi. Liderlerin, ulusal güvenliği korumak amacıyla İngiltere'nin ABD-İngiltere askeri üssünün kontrolünü sürdürmesini sağlayan anlaşmanın stratejik önemini teyit ettikleri belirtildi. İki liderin, üssün gelecekteki işleyişini garanti altına almak için hükümetlerinin yakın çalışmaya devam etmesi ve yakında tekrar görüşme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.