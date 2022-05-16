Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı! - Son Dakika
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Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

16.05.2022 00:26
Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

Yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı. Steam Deck rakibi bu cihazlar, ekranında kullanılan panel ve işlemcileriyle öne çıkıyorlar.

AYANEO Air ve 2 el konsolları tanıtıldı. Steam Deck rakibi bu cihazlar, sahip oldukları yeni özellikler sayesinde piyasaya renk katıyor. Peki bir zamanlar Sony'nin PSP ile yaşadığı satış başarısına yaklaşabilecekler mi?

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AYANEO Air ve 2 el konsolları özellikleri

AYANEO el konsolları, kendi sınıfı içerisinde pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Örneğin Air modeli, OLED ekrana sahip ilk Windows işletim sistemi destekli el konsolu oldu. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, micro SD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık jak girişi gibi destekleri de sunuyor.

  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!
  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!
  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

Buna ek olarak cihazın her iki yanında RGB aydınlatmalar ve hoparlör ızgaraları bulunuyor. 5.5 inç ekrana sahip olan bu el konsolu içerisinde AMD'nin en güçlü mobil işlemcilerinden Ryzen 6800U ile birlikte geliyor. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen modelin 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Genel olarak değerlendirmemiz gerekirse, tasarım hatlarında Nintendo Switch Lite'a benzediğini söyleyebiliriz. Fakat donanım özelliklerine göz attığımızda Steam Deck kadar güçlü olduğunu ve OLED gibi avantajlarıyla öne çıkacağını ifade edebiliriz.

  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!
  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!
  • Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

Buna ek olarak, markanın 2021 ve Next isimli eski sürümleri halihazırda yurt dışında satılıyor. Fakat fiyat olarak biraz daha pahalılar. Öyle ki PS5 ve Xbox X gibi konsollardan bile daha yüksek fiyat etiketleri bulunuyor.

Bu nedenle yeni çıkan cihazlar hem biraz daha kompakt hem de daha uygun fiyatı ve yüksek performansı ile zirveyi hedefliyor. Tabi şu an için PSP'lerin dünya çapındaki satış başarılarına yaklaşmaları oldukça zor. Zira yeterince yaygın değiller. Fakat önümüzdeki 5 yıllık süreçte piyasanın bu tarafa doğru kayacağını rahatça söyleyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı! - Son Dakika
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