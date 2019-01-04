Steinmeier ve Merkel'in de Bilgileri Çalındı

Almanya Dijital Savunma Kurumu, verileri çalınan yüzlerce politikacının içerisinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de olduğunu bildirdi.

Almanya Dijital Savunma Kurumu, verileri çalınan yüzlerce politikacının içerisinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de olduğunu bildirdi. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Almanya, politikacılara gerçekleştirilen siber saldırı skandalı ile çalkalandı. Almanya Dijital Savunma Kurumu, bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği yüzlerce politikacının bilgilerinin içerisinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bilgilerinin de olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bilgiler arasında siyasetçilerin kredi kartı bilgileri, telefonları ve özel mesajlaşmalarının olduğu belirtilirken, önemli bilgilerin yayınlanmadığı bildirildi.



Siber saldırının Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti olmak üzere Federal Meclisteki tüm partiler ile eyalet politikacılarını etkilediği kaydedildi. Öte yandan, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi vekillerinin herhangi bir verilerinin bulunmadığı bildirilirken, Alman Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bakanlığın da saldırıdan etkilenmediği kaydedildi. - BERLİN

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