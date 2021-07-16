STK'LAR KADIKÖY'DE KİLİSE ÜZERİNDE DANS EDİLMESİNİ KINADI - Son Dakika

KADIKÖY'de geçtiğimiz haftalarda Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde dans edilmesini Sivil Toplum Kuruluşları(STK) bir araya gelerek kınadı. Açıklamada "Kiliseye yapılan saygısız davranışı şiddetle kınıyoruz" denilirken Kilise'nin yönetim kurulu üyelerinden Armağan Hilkat'a çiçek verildi.

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi önünde saat 15.30'da; Kadıköy Esnaf Derneği(KADIDER), Moda Eğlence Yerleri Derneği(MODADER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği kınama eyleminde Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman ve Osmanağa Mahalle Muhtarı Serap Tuncer da yer aldı.

"BİZLERİ BU AÇIKLAMA YAPMAYA MECBUR KILMIŞTIR"

STK'lar adına açıklama yapan KADIDER Başkanı Tuncay Savaşlı, "Pandemi sonrası serbestliğe geçiş sürecinin başından itibaren yaşam ve çalışma alanımız olan Kadıköy'de semt oturanlarını ve mahalle esnafını derinden etkileyen olaylar yaşanmıştır. Caferağa, Osmanağa Mahalleleri, Kadıköy Çarşı ve Moda başta olmak üzere semtin pek çok noktasında Kadıköy'de ikamet eden kişilerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin yaşam, eğlence anlayışı ve özgürlük düşüncesi ile bağdaşmayan eğlence tarzının rahatsızlık verici boyutlara ulaşmış olması bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur kılmıştır" ifadelerini kullandı.Kadıköy sokaklarında sabahın ilk saatlerine kadar taşkınlık yapıldığını dile getiren Savaşlı, bu olayların kendilerini üzdüğünü belirterek, "Yaşanan olayları pandemi dönemi yasaklar sonrası bir çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj olması olarak algılamak ve bir an önce yok olacağına inanmak istiyoruz. Fakat bu talihsiz olayların pandemi durumundan öte bir olgu olduğunu ve ne yazık ki, bu olayların devam etmesi durumunda Kadıköy'e zarar vereceğini düşünüyoruz" dedi.

"KİLİSEYE YAPILAN SAYGISIZ DAVRANIŞI ŞİDDETLE KINIYORUZ"Savaşlı şöyle devam etti: "Kadıköy, yüksek sesle modifiye edilmiş araçlar ile korna çalarak sözüm ona eğlence anlayışıyla, sokak partileri düzenleyen, çevreye verdiği rahatsızlığı umursamayan, bir kitleye daha önce rastlamamıştır. Kadıköy farklı inançlardan insanların birbirinin inancına, ibadetine, ibadethanesine, saygı duyan insanların yaşadığı ağırlandığı bir yaşam yeridir. Aynı zamanda Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy Çarşı'da bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısız davranışları şiddetle kınıyoruz. Buna benzer olay ve görüntüleri daha önce Beyoğlu, Cihangir gibi yerlerde yaşandığını bilmekle beraber devam etmesi durumunda dokunun ciddi anlamda zarar gördüğüne ne yazık ki, şahit olmuş insanlarız. Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz. Yaşanan bu olayların Kadıköy'ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir."Savaşlı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bizler Kadıköy Esnaf Dernekleri ve mahalle muhtarlarımızla, Kadıköy Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ile yaptığımız toplantıların sonucunda, Kadıköy'de yaşanan sorunların ortak akılla çözüme kavuşturulacağı konusunda hemfikir olduk. Surp Takavor Kilisesi'ne de yapılan saygısızlığın faillerinin ivedi bir şekilde yakalanıp adalete teslim edilmesini önemsiyoruz. Bu ve benzeri olayların olmaması için biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya ve yapılan her türlü çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz."

KİLİSENİN YÖNETİM KURULU ÜYESİNE ÇİÇEK VERİLDİ

Konuşmanın ardından Tuncay Savaşlı, kilisenin yönetim kurulu üyelerinden Armağan Hilkat'a çiçek verdi. Hilkat ise katılımdan dolayı herkese teşekkür ederek "Sivil Toplum Kuruluşları'nın göstermiş olduğu bu hassasiyeti biz de önemsiyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nın tüm milletimize hayırlar vesile etmesini diliyoruz. Saygılar sunuyoruz" dedi.

- İstanbul