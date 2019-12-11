STK'larda Emniyet Müdürü Aktaş'a plaket - Son Dakika
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STK'larda Emniyet Müdürü Aktaş'a plaket

6 saat önce

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şuan için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

STK'larda Emniyet Müdürü Aktaş'a plaket, System.String[]

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şuan için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.


Giresun'da Sivil Toplum Kuruluşları adına Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek plaket taktim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Fahri Aktaş "Terör noktasında da çok ciddi mesafeler aldık. Geldiğimizde kırsalda ikili üçlü küçük gruplar vardı. Yasa dışı PKK terör örgütünün Karadeniz bölgesinde yönlendirdiği eylem amaçlı. Sinek küçüktür ama mide bulandırır hesabı. Küçük olmalarına rağmen bölgenin hassasiyetinden ve arazi yapısından dolayı operasyonel faaliyetlerde sonuca zaman zaman zorlanmalar olsa da, kar, kış demeden iklim şartlarını da bir kenarda bırakarak teknolojik imkanları da kullanmak kaydıyla dost ve kardeş jandarma teşkilatımızla beraber özel harekat polislerimiz, zırhlı araçlarıyla, personeliyle cansiperane arazide, dağlarda bu hain terör örgütü kovaladı. Kimisini sıkıştırdı teslim oldu, kimisini de ölü olarak ele geçirdik. Silah ve mühimmatı ile beraber. Şuanda hamdolsun ki, yine altını çizerek söylüyorum kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şuan için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.


Örgüte karşı operasyonların kırsalda devam ettiğini belirten Aktaş, "Terör örgütü özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ilimize gönderebileceği küçük vasıtasıyla halkımızı, vatandaşlarımızı tedirgin etmek isteyecektir. Ama buna asla ve kata izin ve müsaade vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Gereken yapılacaktır. Jandarma ve polisimizin müşterek operasyonel çalışmalarıyla. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.


Giresun'un güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:


"7 gün 24 saat görevlerimizin başında 16 ilçemizde Bin 560 personelimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2019 yılının ilk 11 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 9'luk düşüş var. 4 bin 226'dan 3 bin 764'e düştü. Şahsa karşı olaylarda yüzde 3, mala karşı suçlarda da yüzde 9 düşüş sağladık. Mala karşı suçlarda aydınlatmada yüzde 79'luk oranla Türkiye genelinde 11'incisiyiz. Evden hırsızlık aydınlatmada Türkiye genelinde 7'inciyiz. Giresun polisinin başarısı olduğu kadar Giresun halkının da ciddi destekleriyle ortaya çıkan tablo, Ben buradan bize her türlü desteği veren Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı klasik polisiye yöntemlerle elde edilmedi. Giresun halkının ciddi desteğini gördük. Bundan sonra da bu desteğin süreceğine eminiz." - GİRESUN

Karadeniz, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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