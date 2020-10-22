STK'lerden BM üyesi ülkelere Arakanlılara saldırıları soykırım olarak tanıma çağrısı - Son Dakika

STK'lerden BM üyesi ülkelere Arakanlılara saldırıları soykırım olarak tanıma çağrısı

22.10.2020 12:11
STK'lerden BM üyesi ülkelere Arakanlılara saldırıları soykırım olarak tanıma çağrısı, System.String[]

Sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere acil insani destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilecek uluslararası donörler konferansı öncesinde katılımcı ülkeleri Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları soykırım olarak tanımaya çağırdı.

Sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere acil insani destek sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilecek uluslararası donörler konferansı öncesinde katılımcı ülkeleri Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları soykırım olarak tanımaya çağırdı.

Merkezi Tayland'da bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights'ın internet sitesinde yayımlanan mektupta, 35 örgüt, aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası donörler konferansı katılımcısı ülkelere Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları soykırım olarak kabul etme çağrısında bulundu.

Mektupta, soykırımın kabul edilmesinin Myanmar'a etnik ve dini azınlıklara karşı daha fazla zulüm yapmaktan kaçınılması ve Arakanlıların gönüllü ve sürdürülebilir dönüşü için güvenliğinin sağlanmasına yönelik acil bir mesaj gönderebileceği belirtildi.

Uluslararası toplumun Arakanlılara yönelik yardımlarının övgüye değer olduğu vurgulanan mektupta, "Hükümetler soykırımı ve kitlesel zulmü kınamak için birleşmelidir. Sessizlik, yalnızca faillere fayda sağlar." ifadeleri kullanıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Soykırım, 112 Acil, Myanmar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STK'lerden BM üyesi ülkelere Arakanlılara saldırıları soykırım olarak tanıma çağrısı - Son Dakika

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