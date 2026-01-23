Stoilov, Göztepe Tarihinde İkinci! - Son Dakika
Stoilov, Göztepe Tarihinde İkinci!

23.01.2026 11:19
Stanimir Stoilov, Göztepe ile Fenerbahçe maçında tarih yazacak, galibiyet oranıyla öne çıkıyor.

Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardıktan sonra ligde ikinci sezonunu sürdüren Stanimir Stoilov, 25 Ocak Pazar günkü Fenerbahçe maçıyla ligde sarı-kırmızılı ekibin başında en fazla maça çıkan ikinci isim olacak.

2023-2024'te Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekiple ligde ve kupada 85 maça çıktı. Bu müsabakalarda 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip 148 gol atıp, kalesinde 78 gol gördü.

Takımının başında Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 55. maçına çıkacak Stoilov, Tamer Tuna'yı geçerek Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla görev yapan ikinci teknik direktörü olacak. Göztepe'de 1961-1962'den 1970-1971 sezonuna kadar aralıksız görev yapan Adnan Süvari, 1974-1975'te de 1 sezon çalıştıktan sonra 1981-1982'de 4 maça çıkarak 350 maçta görev yapmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de en fazla görev yapan isimler içindeki Tamer Tuna 54, Ruhi Karaduman 52 ve İlhan Palut ise 41 müsabakada görev aldı.

En yüksek galibiyet oranı Stoilov'da

İzmir temsilcisinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan 5 teknik direktör içinde Stoilov, yüzde 42,6'lık galibiyet oranıyla en başarılı isim konumunda bulunuyor. Stoilov'u yüzde 37,1'le Adnan Süvari, yüzde 33,3'le Tamer Tuna izliyor.

İlk 5 isim

Göztepe ile Süper Lig'de en fazla görev yapan teknik direktörlerin aldığı sonuçlar ve galibiyet oranları şöyle:

Teknik DirektörOGBMAYYüzde
Adnan Süvari35013012010042135237,1
Stanimir Stoilov54231615836042,6
Tamer Tuna54181719697133,3
Ruhi Karaduman52141919586226,9
İlhan Palut41121316565829,3

"Adnan Süvari'nin ismi ve fotoğrafı müzemizde her zaman en üst noktada yer almalıdır"

Stanimir Stoilov, AA muhabirine bir kulüp için istikrarın her zaman değerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pek çok şeyi değiştirebilir, her detayı kendi anlayışınıza göre şekillendirebilirsiniz. Adnan Süvari'nin ismi ve fotoğrafı müzemizde her zaman en üst noktada yer almalıdır. Göztepe'ye gelen her yeni teknik direktörün hedefi oraya ulaşmak, onun yaptıklarını yakalamak ve hatta daha iyisini başarmak olmalıdır."

Göztepe'de görev yaptığı dönemde oynadıkları her maçtan keyif aldığını kaydeden Stoilov, "İlk geldiğimizde öncelikli hedefimiz Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık. Şimdi ise hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu yolculuk bir anda değil, adım adım ilerliyor." dedi.

Stoilov, bir futbol kulübü için taraftarının takımını desteklemesinin, stada gelmesinin ve her koşulda yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Tıpkı Göztepe taraftarının yaptığı gibi. Bu destek, kulüpteki herkesin insanları mutlu etmek için her gün daha fazla çalışmasını sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

