Üye Girişi
Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR - Son Dakika

Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR

25.12.2021 10:22

Son dakika gelişmesine göre Stokçulukla mücadele kapsamında yaşanacak mağduriyetleri önlemek adına kişilerin stokçu işletmelere dava açma hakkı olduğuna değinen Hukukçu Dr.

Stokçulukla mücadele kapsamında yaşanacak mağduriyetleri önlemek adına kişilerin stokçu işletmelere dava açma hakkı olduğuna değinen Hukukçu Dr. Murat Can Pehlivanoğlu; sadece tüketiciler tarafından değil, mağdur olan rakip işletmeler tarafından da stokçuluk yapan işletmelere maddi tazminat davası açılabileceğini söyledi.

Ekonomik nedenlerden dolayı stokçuluğun Türkiye'de arttığı görülüyor. Bazı işletmeler, tüketicinin mağduriyetini göze alıp ona göre davranırken bazıları ise göz ardı edip fırsata çevirmek isteyebiliyor. Hatta ekonomik durum ve piyasa çerçevesinde, stokçuluğun yapılabilir olduğunu savunanlar da var. Bu durumu Türk Anayasa Hukuku'na göre değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi'nden Hukukçu Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, kabul edilebilir rekabet ve kabul edilemez rekabet arasında ince bir çizgi olduğuna değindi. Kanunlarda stokçuluğun yasak olduğunu ifade eden Dr. Pehlivanoğlu, 'Stokçuluk yapan işletmeler, sadece Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ihlal etmiyor. Aynı zamanda vatandaşa ve diğer işletmelere karşı 'fiyatları etkileme ve mal ve hizmet sunumunu engelleme' şeklindeki Türk Ceza Kanunu'ndaki özel suçları da işliyor. Bu yüzden sadece stokçuluk yaptıkları için değil, bu tür mağduriyetlere neden oldukları için de stokçu işletmelere davalar açılabilir? açıklamasını yaptı.

'STOKÇU İŞLETMELER DAVA EDİLİRSE KAPATILABİLİR'

Bu gibi durumlarda tüketicilerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı veya Rekabet Kurumu'na şikayette bulunabileceklerini vurgulayan Dr. Pehlivanoğlu, özellikle Ticaret Bakanlığı'nca stokçuluk yapan işletmelerin feshinin dava edilerek kapatılabileceğini söyledi. Sadece tüketicinin değil, rakip işletmelerin de hukuki haklarının olduğunu belirten Dr. Pehlivanoğlu şunları söyledi:

'Genellikle tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle hem sevkiyatta yaşanan problemler hem de bir işletmenin stokçuluk yapması nedeniyle diğer işletmenin aynı malı daha pahalı fiyattan alması veya hiç alamaması şeklindeki sorunlar ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda rakip işletmenin de mağduriyetini gidermesi adına Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümlerine göre dava hakkı vardır.'

'SUSMAYARAK STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'

Pehlivanoğlu, "Rakip işletmeler, haksız rekabette bulunan stokçu işletmelere açtığı maddi tazminat davası ile zararını ispat edebilirse tazminat elde edebiliyor. Bu tazminatın bedeli ise işletmenin uğradığı zarara göre değişkenlik gösteriyor" dedi.

Stokçuluğa ilişkin güncel kanun hükümlerinin yeni olmasından dolayı Türkiye'de buna örnek herhangi bir dava olmadığına da değinen Dr. Pehlivanoğlu, rakip işletmelerin stokçuluk yapan işletmelere karşı suskun kalmayıp haksız rekabet temelli dava açmaları halinde bu tür stokçulukların önlenebileceğini söyledi.

SUNİ FİYAT ARTIŞININ DA ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEK

Stokçuluk yapan işletmeleri dava edip kazanan rakip işletmelerin stokçuluk yüzünden tedarik edemedikleri ürünleri tedarik edebilir hale geleceklerini vurgulayan Dr. Pehlivanoğlu, 'Aynı şekilde stokçuluğun piyasada yarattığı suni fiyat artışlarından korunmuş olacaklar ve ürünlerini daha önce aldıkları piyasa koşullarına göre belirlenen normal fiyatlardan satın alabilecekler. Bu da tabii ki satış anında onların kazançlarını etkileyecek. Yani maliyetlerini normal düzeye, bekledikleri piyasa düzeyine çekerek onların ticaretinin öngörülebilir ve dürüst ve adil bir düzlemde devam etmesi sağlanmış olacak' diye konuştu.

Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR
Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR
Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR

YORUMLAR
500

İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR - Son Dakika


Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
11:52
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm         
11:15
Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
11:12
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... STOKÇULUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA RAKİP İŞLETME DAVA AÇABİLİR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement