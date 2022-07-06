Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor! - Son Dakika
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Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor!

06.07.2022 15:00
Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor!

Netflix, Stranger Things 4. sezonu ile birlikte biraz nefes aldı. Gündemden düşmeyen dizi, izlenme sayısıyla da göze çarpıyor.

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things, beğenileri toplamaya devam ediyor. 2016 yılında izleyici ile buluşan ve Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen Stranger Things dizisinin 4. sezonu, izlenme rekoruna koşuyor.

Stranger Things 4. sezonu 1 milyar saatten fazla izlendi

Dizinin 4. sezon ilk bölümü, 27 Mayıs günü gösterime girdi. Her sezon olduğu gibi yine büyük ilgi topladı. Netflix, sosyal medyada gündemi belirleyen dizi hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Paylaşıma göre dizi, dördüncü sezonuyla 1,15 milyar saatlik izlenme süresine ulaştı. Ayrıca Stranger Things, Netflix'te en çok izlenme süresine ulaşan İngiliz yapımı oldu.

Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı

Dizinin son sezonu, Squid Game'den sonra netflix'in en yüksek izlenmesine ulaşan sezonu oldu. Öyle ki Squid Game, ilk 28 gün içinde 1.65 milyar saati aşarak platform tarihinin en çok bu süre içinde en çok izlenen dizisi olmuştu.

Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor!

Öte yandan dizi sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Netflix en çok izlenenlerle ilk sırada yer alan diznin ilk haftasında 7 milyondan fazla tweet atılmıştı. Hala gündemden düşmeyen yapım hakkında 4. Sezon 1. bölümünden bu yana, dünya çapında 19 milyonun üzerinde Tweet atıldı.

Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor!

Netflix, Stranger Things 4. sezonu ile aldığı etkileşimi abone sayısına yansıtıp yansıtamayacağı şu anda merak konusu. Dizi son dönemde kelimenin tam anlamıyla kan kaybediyor. geçtiğimiz yıl Squid Game ile kazanılan ivme, bu sene Stranger Things ile devam ettirilmek isteniyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Squid Game, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor! - Son Dakika

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