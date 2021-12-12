Üye Girişi
Stratcom Zirvesi'nde "TRT: Stratcom Özel" paneli düzenlendi (2) - Son Dakika

Stratcom Zirvesi'nde "TRT: Stratcom Özel" paneli düzenlendi (2)

12.12.2021 14:46

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Dezenformasyonun, manipülasyonun en fazla olduğu bu çağda, insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şey; tahrif edilmemiş bir iletişim ve haber alma hakkını yaşama geçirme noktasında doğru haberi vermeye çalışıyoruz.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Dezenformasyonun, manipülasyonun en fazla olduğu bu çağda, insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şey; tahrif edilmemiş bir iletişim ve haber alma hakkını yaşama geçirme noktasında doğru haberi vermeye çalışıyoruz." dedi.

Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "TRT: Stratcom Özel" panelinde konuştu.

TRT'nin Türkiye'de yayıncılık alanında öncü olduğunu ifade ederek kuruluş hikayesini anlatan Sobacı, her insanın hikayesini dünya kabul eden, insana değer veren yayıncılık anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

TRT'nin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çalışanın bulunduğunu hatırlatan Sobacı, "Bugün 18 televizyon kanalıyla farklı dillerde, coğrafyalarda yayıncılık yapan bir TRT üzerine konuşuyoruz. 18 radyo kanalıyla, 9 dijital platformuyla, 4 dijital uygulamasıyla, basılı yayınlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği organizasyonlarla aslında yayıncılık faaliyetini yürüten, etkileme gücünü ortaya koymaya çalışan bir TRT üzerine konuşuyoruz." dedi.

Toplumsal fayda, bilinç ve farkındalığı temel bir ilke olarak belirlediklerini kaydeden Sobacı, şunları kaydetti:

"Kamu yayıncısı olarak aslında zor dönemde de rol aldığımızı, çok güçlü şekilde rol aldığımızı ifade etmek isterim. Çünkü hem Türkiye, hem dünya daha önce denemedikleri bir sınavla karşı karşıyalar. Ülkemizin bu sınavı güçlü bir mücadeleyle, güçlü bir yönetimle, iradeyle başarıyla atlattığını düşünüyorum. Kovid-19'dan bahsediyorum. Elbette Kovid-19 döneminde, pandemi döneminde en önemli meselelerden biri çocuklarımızın eğitimi meselesiydi ve online eğitim, uzaktan eğitim, dijital bölünme, sayısal uçurum, internete erişim gibi aslında tartışmalar küresel düzeyde gerçekleştirilen tartışmalardı. Burada bir kamu yayıncısı olarak TRT devreye girerek ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde ayrı ayrı TRT EBA kanallarını kurarak çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan bir yapı olarak karşınıza çıktı."

TRT'nin dijitalleşme sürecinde yaptıklarına değinen Sobacı, TRT olarak kültürel çeşitlilikten yana olduklarını ifade etti.

TRT olarak Türkiye'nin küresel ve bölgesel meselelerine ilişkin haklarını, iddialarını, tezlerini uluslararası platforma taşıdıklarını vurgulayan Sobacı, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar görülmemiş coğrafyaların, biraz ötekileştirilmiş coğrafyaların sesini uluslararası siyasete aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için TRT World önemli bir enstrümanımız. Aynı zamanda belki de dezenformasyonun, manipülasyonun en fazla olduğu bu çağda, insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şey tahrif edilmemiş bir iletişim ve haber alma hakkını yaşama geçirme noktasında doğru haberi vermeye çalışıyoruz. TRT Haber belki de bunun en önemli iletişim merkezini sağlıyor. Aynı zamanda kendi milli değerlerimize ve kültürümüze odaklanan bir değerler setine dayalı olarak aslında sağlıklı bir toplum oluşturmak amacı peşinde koşuyoruz. Çünkü özellikle TRT Çocuk'ta biz emanet zihinlerle ve kalplerle muhatabız. Zihinsel gelişim sürecindeki çocuklarını ebeveynler bizlere emanet ediyorlar. Dolayısıyla emanet kalplerle muhatabız, emanet zihinlerle muhatabız ve sağlıklı toplum yapısını oluşturabilmek, kuşak aktarımını sağlamak açısından TRT Çocuk'a çocuk büyük bir rol düşüyor. Biz bunu kamu yayıncısı olarak niye yapıyoruz? Kendi kültürümüzü, edebiyatımızı, sanatımızı, bu alandaki birikimimizi topluma anlatmak için yapıyoruz ve en nihayetinde aslında bize dayatılan Batı merkezli bir bakış açısıyla Asya'yı, Avrupa'yı anlamlandırmak, okumak yerine artık örneğin TRT Belgesel aracılığıyla kendi kültürümüze, birikimimize, perspektifimize dayalı olarak coğrafyaları, insanları, kişileri, kültürleri anlamlandırıyoruz. Bu saydığımız bütün hususu aslında tek bir amaç, tek bir misyon yapıyoruz; o da stratejik iletişim çerçevesinde güçlü Türkiye markasına katkı sağlayabilmek için."

"TRT, unutulmuş birtakım değerleri ön plana çıkarmaya başladı"

TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yayınladıkları her dizide özel kanallarda yapılan işlerin türevi olmaktan kendilerini uzaklaştırdıklarını söyledi.

TRT izlenebilir kamu yayıncılığı yapmak üzere hikayelerin daha derinine inen bir yapıyla yola çıkmaya başladığını ifade eden Yavuz, "TRT, toplumun ihtiyaç duyduğu ama ekrana getirilmeyen unutulmuş birtakım değerleri ön plana çıkarmaya başladı. Temel olarak sistemleştirirsek aslında TRT kamu yayıncılığı bilinciyle bu ülkenin insanına yukarıdan bakmayan, milli şuuru destekleyen, şanlı tarihimizin altını dolduran dizilerle yola çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Hakikati anlatma perspektifiyle yola çıkıyoruz"

TRT World Kanal Koordinatörü Erman Yüksel, yayıncılık prensibi açısından uluslararası standartların yanında kullandıkları dille yeni bir perspektif sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Global medya devlerinin ülkemizi, yakın coğrafyamızı haberleştirirken kullandığı bir dil vardır. Genelde dünyanın bu tarafına yıkım, çatışma, kaos atfederek, biraz da tepeden bakan yayıncılık yapan bir dil. Bizim çıkış felsefemiz, aslında bun karşı yeni bir perspektif sunmak. Coğrafyamızın potansiyelini, başarı hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyoruz. Hakikati anlatma perspektifiyle yola çıkıyoruz."

TRT Haber Kanal Koordinatörü Osman Küçükdalak, haber yayınlarında izleyiciyi kısır tartışmalarla yormadan özgün içerikler ürettiklerini kaydetti.

İzleyiciye kaliteli haber vermeyi vaat ettiklerini söyleyen Küçükdalak, "Peki bu karşılık buldu mu? Evet, sadece bir ayda 1 milyon yeni izleyici TRT haber kanalına geldi. AB izleyici grubunda sadece bir ay içerisinde yüzde 23 izlenme oranımız yükseldi. Şu anda günde ortalama 10 milyon kişi TRT Haber'i izliyor. Haber sayısını artırdık, artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TRT 2 Kanal Koordinatörü Mehmet Emin Öztürk, kanalın her çeşit sanat dalının içinde bulunduğu bir mozaik olduğunu kaydetti.

Öztürk, "Bizim bazı misyonlarımız var. Biz ne gelenekseli reddediyoruz ne de moderni sorgusuz sualsiz bağlı kalıyoruz. Biz bu ikisini bir potada harman etmeye çalışıyoruz. Seyircimize geniş bir yelpaze sunuyoruz. Sadece tarihi olarak değil, coğrafi olarak da çok geniş bir perspektif sunuyoruz." dedi.

"Türkiye'deki çocuklar Türk kahramanlarla büyüyorlar"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, hemen hemen her evde bir yeğen, torun, çocuk olduğunu, dolayısıyla hassas bir şekilde içerik üretilip sunulması gerektiğini dile getirdi.

Durmuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ciddi bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Burada iki nokta öne çıkıyor, sevgi ve güven. Bu ikisini dengeledikten sonra ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor. Evde bir çocuk varsa televizyon ister istemez ona göre şekilleniyor. Her mecrada çocuklara dokunmamız gerekiyor. YouTube'da da aynı hassasiyetle içeriklerimizi üretiyoruz. Türkiye'nin en başarılı 10 YouTube sayfasından birisi yaklaşık 6 milyon abonesiyle TRT Çocuk'a ait. Dijitalde 38 tane oyun ve uygulamamız var. Bunlardan yaklaşık 70 milyon indirilme ile Türkiye'nin en çok indirilen uygulamaları arasında gösteriliyor. Bu işe ilk başladığımızda Türkiye'den bir tekstil üreticisi şunu demişti, 'Biz kendi zamanımızda yabancı kahramanlarla büyüyorduk ama şu an görüyoruz ki onların içeriklerine olan ilgi azaldı, çünkü Türkiye'de çocuklar sizin kahramanlarınızla büyüyorlar.' Anne ve babalar yabancı kahramanlarla büyümesine rağmen, artık Türkiye'deki çocuklar Türk kahramanlarla büyüyorlar."

Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

Stratcom Zirvesi'nde TRT: Stratcom Özel paneli düzenlendi (2)
Stratcom Zirvesi'nde TRT: Stratcom Özel paneli düzenlendi (2)
Stratcom Zirvesi'nde TRT: Stratcom Özel paneli düzenlendi (2)
Stratcom Zirvesi'nde TRT: Stratcom Özel paneli düzenlendi (2)
Stratcom Zirvesi'nde TRT: Stratcom Özel paneli düzenlendi (2)

Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye, Haliç, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Stratcom Zirvesi'nde 'TRT: Stratcom Özel' paneli düzenlendi (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı 15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı 14:52 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı

Son Dakika Haberleri
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
14:16 Galatasaray, UEFA kupası zaferini tekrar görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak
14:07 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
14:01 Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı
13:45 Vitor Pereira Fenerbahçe'den gidiyor! Yeni adresi şaşırttı
13:20 Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı
13:05 Bilim insanlarının araştırması ortaya çıkardı! Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu belirlendi
Ormanların en hızlısı vaşak, kangal köpeklerinin saldırısından kıl payı kurtuldu Ormanların en hızlısı vaşak, kangal köpeklerinin saldırısından kıl payı kurtuldu         
15:08
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 15:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Stratcom Zirvesi'nde "TRT: Stratcom Özel" paneli düzenlendi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement