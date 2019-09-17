Su altında kalan tarihi manastır görüntülendi

Atatürk Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan Fırat Nehri kıyısındaki 800 yıllık Mor Efrem Manastırı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 5 "kurbağa adam", Gerger ilçesi Köklüce köyü sınırları içerisindeki Fırat Nehri'nde eğitim dalışı yaptıkları sırada suyun 30 metre altında çeşitli yapılara rastladı.

Dalgıçlar, durumu yetkilere bildirirken, yapının daha önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tescillenen ancak Atatürk Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan 800 yıllık Mor Efrem Manastırı olduğu ortaya çıktı.

Mor Efrem Manastırı'nın İl Kültür Müdürlüğü yetkililerince 18'inci yüzyıla kadar faaliyet gösterdiği ve milattan sonra 285-373 yılları arasında dinsel alan olarak kullanıldığı belirtildi.

Dalgıçların su altı kamerasıyla çektiği görüntülerde manastırdaki mağaraların içerisi, merdivenler görülüyor.

Adıyaman ve çevre illeri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Şanlıurfa ile Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde 800 yıl önce Süryanilere ait rahiplerin yaşadığı çok sayıda manastırların yer aldığını söyledi.

Dalgıç ekiplerinin eğitim dalışında görüntülendiği manastır hakkında bilgi veren Ürek, manastırın su altında kalmadan önceki fotoğraflarının bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

" Samsat, Sincik ve Gerger ilçelerinde Süryanilere ait manastırların çok fazla olduğunu ve manastırda yaşayan rahiplerin Ceylan derisinden oluşan ve üzerinde İncil kitabından yazılarının kullanıldığı parşömenleri ürettiğini belirtiliyor. Görüntüleri izlerken heyecanlandım. Görüntüde yer alan mağaralarda o yıllarda aklen malul ve engelli insanların tedavi olduğu biliyoruz."