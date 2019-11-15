Son Dakika Haberleri: Su altında kalan Venedik'te 'acil durum' ilan edildi
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Su altında kalan Venedik'te 'acil durum' ilan edildi

6 saat önce

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.

Su altında kalan Venedik'te 'acil durum' ilan edildi, System.String[]

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik'te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.


Ülke genelindeki olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü kentte dün ve bugün incelemelerde bulunan Başbakan Conte, akşam saatlerinde kabinesini topladı.

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Venedik, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:31 
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