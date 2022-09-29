Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı

29.09.2022 16:02

Samsun'un İlkadım ilçesinde su arıtıma cihazı satışı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tabancayla ateş açtığı araçta bulunan genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, "Haneme tecavüz ettiler" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dekorasyon işi yapan Murat A. (40), geçtiğimiz günlerde evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra cihazda arıza olduğunu ileri süren Murat A., cihazı satan firma ile bağlantıya geçti. Su arıtıcısı firmasından 1'i kadın 3 kişi Murat A.'nın evine geldi. Murat A., evine gelen firma görevlilerinden cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı.

Su arıtma cihazı anlaşmazlığı tartışmasında genç kadını ensesinden vurdu

ENSESİNDEN VURULAN KADININ DURUMU KRİTİK

İddiaya göre odaya silah almaya giden Murat A.'dan kaçan 1'i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A., tabancasıyla hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri aracın kaportasına isabet ederken diğeri ise arka camından girip araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.'yi ensesinden ağır yaraladı. Aynı araçla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Meryem Y. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Su arıtma cihazı anlaşmazlığı tartışmasında genç kadını ensesinden vurdu

"HANEME TECAVÜZ ETTİLER"

Zanlı Murat A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat A., firma görevlilerinin 'hanesine tecavüz ettiklerini' iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Su arıtma cihazı anlaşmazlığı tartışmasında genç kadını ensesinden vurdu
YORUMLAR (2)
  • SES OTOMASYON: Allah akıl fikir versin inşallah diyorum pek umudum yok ama öldürmeye teşebbüsten inşallah 15 seneden önce çıkamazsın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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