Su kabağından yapılan organik bebekler barbielere rakip oldu - Son Dakika

Su kabağından yapılan organik bebekler barbielere rakip oldu

Artık çocuklar su kabağından yapılan organik bebeklerle oynuyor

BURSA - Bursalı teknik ressam, su kabaklarından çocuklar için doğal bebekler yapıyor. Barbie bebeklerin tahtını sallayan su kabağından yapılma şirin bebekler, kanserojen olmadıkları için büyük rağbet görüyor.

Yıllarca teknik ressam olarak çalışan Özlem Gürbüz, su kabağı işleme sanatına merak sardı. Kendi yetiştirdiği ve köylülerden temin ettiği kabakları doğal yollarla kurutan usta, bu kabaklardan çocuklar için doğal bebekler yapıyor. Ressamlığını kullanarak kabakları boyayıp bebek haline getiriyor. Gürbüz, bu bebeklerden günde 3 tane yapabiliyor. Ayrıca küçük su kabaklarından minyatür oyuncaklar ve anahtarlıklar yaparak satıyor. Minyatür bebeklerin tanesini 25 liradan satarken, büyük kabakların ise tanesini 100 liradan satıyor. Kabaktan yapılan bebekler çocuklar tarafından çok beğenilip anne ve babalarına aldırılıyor. Plastik oyuncakların yerini artık su kabağından yapılan oyuncaklar almış durumda.

Teknik ressamlıktan su kabağı işleme sanatına geçtiğini ifade eden Özlem Gürbüz, "Su kabağından takı, çocuk oyuncağı, magnet, anahtarlık ve çanta süsleri yapıyorum. Su kabağından yaptığım bebekler çok beğeniliyor. Çocuklar ailelerine bebeklerden aldırmadan dükkandan çıkmıyorlar. Bazen gelen çocuklar sevdiği bir çizgi film kahramanı istiyor onu su kabağına çizip oyuncak haline getiriyorum. Küçük oyuncak su kabaklarını 25 liraya, büyük bebekleri ise 100 liraya satıyorum" dedi.