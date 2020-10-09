Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
09.10.2020 13:22
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde anne-babasının çalıştığı tarlada sulama kanalına düşen Suriye Uyruklu Ayham Muhammed (4), ailesi tarafından kurtarılıp götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde anne-babasının çalıştığı tarlada sulama kanalına düşen Suriye Uyruklu Ayham Muhammed (4), ailesi tarafından kurtarılıp götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün İslahiye ilçesinin Yaniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayham Muhammed, anne-babasının açlıştığı tarlada oyun oynamaya başladı. Ancak küçük çocuk, sulama kanalına düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayham, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ayham Muhammed'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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