Su sayacı hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Su sayacı hırsızları yakalandı

13.05.2022 13:48
Su sayacı hırsızları yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 günde 11 farklı adreste su sayacı çalan hırsızlar titiz takip sonucunda yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 günde 11 farklı adreste su sayacı çalan hırsızlar titiz takip sonucunda yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 günde meydana gelen 11 farklı adreste su sayacı hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz takip sonucunda şüpheli şahısların U.S. ve O.S. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan araştırmada su sayaçlarının hurdacıya satıldığı bilgisini alan polis ekipleri yaptıkları aramada 11 adet su sayacını buldu. İş yeri sahibi K.A.'ya işlem başlatılırken, şüpheli O.S. ve U.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su sayacı hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su sayacı hırsızları yakalandı - Son Dakika
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