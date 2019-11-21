Son Dakika Haberleri: Suat Arslanboğa'ya 2 ay sonra maç verildi!
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Suat Arslanboğa'ya 2 ay sonra maç verildi!

6 saat önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem kurulu (MHK), profesyonel liglerde bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri dün açıkladı.

Suat Arslanboğa'ya 2 ay sonra maç verildi!, System.String[]

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem kurulu (MHK), profesyonel liglerde bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri dün açıkladı.


23 Eylül'deki Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında Adem Ljajic'in kendisine yaptığı fiziki müdahaleye sarı kart göstermesi sonrası 'hakemlik onurunu zedeleyici' davranışa göz yumduğu gerekçesiyle profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa, 24 Kasım Pazar günü TFF 1. Lig'de oynanacak ekol Göz Menemenspor- Balıkesir maçında görevlendirildi. Arslanboğa böylelikle 2 ay sonra sahalara dönmüş olacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Suat Arslanboğa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:36 
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