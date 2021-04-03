Suat Kaya: "Bu takım play-off'a girmeli" - Son Dakika

Suat Kaya: "Bu takım play-off'a girmeli"

03.04.2021 16:27
Suat Kaya:

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Samsunspor maçının ardından, "Takımın tepkisinden memnunum. Buralar Tuzlaspor'un yeri değil. Bu takım play-off'a girmeli. Çalışacağız, çabalayacağız" dedi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Samsunspor maçının ardından, "Takımın tepkisinden memnunum. Buralar Tuzlaspor'un yeri değil. Bu takım play-off'a girmeli. Çalışacağız, çabalayacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Maçın ilk 45 dakikası savunarak, zaman zamanda kontörlü pozisyonlar bularak, hesapladığımız gibi geçti ama ikinci yarı golü yediğimiz pozisyona kadar. Bizim için alakasız bir penaltı kararı ve Samsun'un öne geçmesi var. Golden sonra 19 dakika Samsun'u hiç kimse bu kadar sahasına kapatmamıştır. 89'da Muhammed'in kafa vuruşu ve bu pozisyondan üç dakika önce direkten topumuz var. Pozisyonlar yaşadık. Penaltımızın verilmemesi herkesin canını acıttı. Eğer o penaltıysa bu ondan daha katmerli penaltı. Herkes gördü. Maçtan sonra hakem yanına çağırdı. Durumu izah ederken ben kendisine anlattım. Daha sonra bana bu şekilde konuşursak, 'Federasyonun emri var kırmızı kart göstermek zorundayım' dedi. Ben de, 'Beni sen çağırdın, anlattım' dedim. 'Kırmızı kart göstereceksen, kendine göster' dedim. Sonuç olarak, herkesin saygı duyması gereken takımı 20 dakikada hapsettik golü yedikten sonra. Bundan sonraki haftalara bakacağız. Çalışacağız çabalayacağız" dedi.

"Buralar, bu takımın yeri değil"

Takımın kalan haftalarda play-off şansını da değerlendiren tecrübeli hoca, "Ben takımın tepkisinden memnunum. Zamanı geldiğini oyuncular da hissedecek. Biz 1 hafta boyunca oyun formatı ile ilgili kısa süre çalıştık. Şimdi vaktimiz var. Play-off'a Tuzlaspor girmeli. Buralar bu takımın yeri değil. İnşallah takımı oraya taşıyacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Samsunspor, Suat Kaya, Tuzlaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Suat Kaya: 'Bu takım play-off'a girmeli' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı
Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi         
16:36
Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı         
16:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi         
15:50
Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu         
15:20
Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı         
15:08
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü         
11:33
KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi         
11:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 16:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suat Kaya: "Bu takım play-off'a girmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei