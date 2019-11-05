Son Dakika Haberleri: Subaşı, ilk toplantısını yaptı
Son Dakika Güncel Subaşı, ilk toplantısını yaptı

Subaşı, ilk toplantısını yaptı

6 saat önce

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Subaşı, ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, görev bölümü değişikliği nedeniyle Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak Milli Eğitim Müdürlüğü kurumundaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri katıldı. Toplantıda kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Görev bölümü değişikliği öncesinde Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan Milli Eğitim'den sorumlu olarak görev yapıyordu. - ZONGULDAK

Turgut Subaşı, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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