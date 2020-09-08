SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu açıldı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Kocaali'de düzenlenen törenle açıldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, törende yüksekokulun faaliyete geçmesi için emek gösterenlere hediye takdim edildi. Protokol daha sonra 2020-2021 Akademik Yılı'nda eğitim-öğretime başlayacak okulu gezdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "Bilgiyi ürüne dönüştüren ülkeler artık efendi oluyor. Geçmişte tarım ve sanayi toplumları efendiydi. Günümüzde artık akıllandırılmış şehirlerin konuşulduğu bir dönemde, robotlara kimlik verilmesinin tartışıldığı bir dönemde bilgi teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'nın bilgi teknolojileri açısından da çok şanslı olduğunu söyleyen Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir temel, birikim ve vizyon var. Bu şehirden global ölçekte bir şehir çıkar ve bir cazibe merkezi haline gelir. Sakarya'mız bu noktalara çok iyi odaklandı. İyi ve güzel projeler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek. Kocaali özel bir yer. Hem tarım, hem turizm hem de yeni yatırım alanlarıyla ön alacak ilçelerimizden birisi. Geçici olarak bu binada açılışı yapıyoruz. Ülkemizin denizcilik sektörüne çok büyük katkılar verecek ve bir mihenk taşı olacaktır."

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Denizcilik MYO'nun tam doluluğa ulaşmasının atılan adımların ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise "Maksimum verimli üretim modellerini uygulamalı bilimlerle geliştiriyoruz. Bu tüm sektörler için geçerli. Uzmanlaşmış denizcilik çalışmaları bizim için çok önemli. Denizcilik olmazsa olmaz." ifadesini kullandı.

Özel bir gün yaşadıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir okul açıyoruz ama biz bu okulu bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bu diktiğimiz fidan büyüyecek ve hem ülkemizin hem bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik insanlar yetiştirecek. Be şehirden doğan '+1 Uygulamalı Eğitim Modeli' ile iş dünyasıyla iç içe çalışıyoruz. İş dünyasının görüşlerini alıyor, Fikir Soframızda birlikte karar veriyoruz. Bunun göstergesi olarak yeni açtığımız birimler yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda."

Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, "Eğitim planlarımız çağın tüm gereksinimlerine göre kurgulandı. Modern laboratuvarlara sahibiz. Melenağzı'nda bir uygulama alanımız bulunuyor. Öğrencilerimizin iş hayatlarında kendilerine yol gösterecek vizyonu kazanmaları için her şey düşünüldü. Gerekli ve yeterli tüm donanımlara sahip şekilde eğitim, 3 programımızda toplam 113 öğrencimiz ile eğitim öğretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da 1999 yılında yaşanan depremden sonra başlayan Kocaali'nin yüksekokul hikayesinin bugün çok güzel bir finalle taçlandığını belirtti.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, STK üyeleri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.