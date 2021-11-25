"SUBÜ Konuşmaları" gerçekleştirildi - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) "SUBÜ Konuşmaları" programında "Küresel Güç Dengeleri Değişirken Türkiye'nin Yeri" başlığı ele alındı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversetesi (SAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal İnat, SUBÜ Dr. Öğr. Üyesi Hilal Alpdoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı.

Batının uluslararası siyasal sistemde yaklaşık 300 yıldır devam eden bir üstünlüğünün söz konusu olduğunu kaydeden İnat, buna karşın son 20-30 yıl içerisinde bir meydan okumanın olduğunu söyledi.

İnat, Çin'in daha çok ekonomik ve askeri güç unsurlarını iyileştirerek ABD'ye yetişmeye hatta bazı alanlarda geçmeye başladığını belirterek, "O yüzden güç dengelerinde bir kayma söz konusu diyebiliyoruz. Şu anda belki de bir kırılma noktasındayız ve 21. yüzyıl bittiğinde Batı ana siyasi aktör olmayacak, Doğu Asya Batı'nın yerini alacak." diye konuştu.

Satın alma gücü paritesinin ülkelerin ekonomik gücünü gösteren önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan İnat, "Bu kur esnekliğinden ve oynaklığından arındırılmış rakamları gösteriyor. IMF verilerine göre Türkiye 2002'den 2021'e 3,9 kat büyüme gösterdi. Çin ekonomisi 6, Hindistan ekonomisi 4,4 kat büyüdü. Türkiye en yüksek büyüme hızı gösteren 3'üncü sıradaki ülke. Aradaki farkı kapatma noktasında ülkemiz ciddi bir fark ortaya koydu." şeklinde konuştu.

İnat, Türkiye'nin daha adil bir uluslararası düzen kurulması gerektiği çağrısında bulunan bir ülke olduğunu dile getirerek, "Dış politikasına baktığımızda bir taraftan barışı destekleyen ve uluslararası hukuku savunan bir pozisyonda. Mesela Karabağ konusundaki tutum uluslararası hukuku savunan bir tutumdu ancak uluslararası ilişkiler daha çok güce göre şekillendiği için Türkiye'nin gücü de elde etmesi gerekiyordu. Bu bağlamda askeri anlamda da ciddi adımlar atıldı. Savunma sanayini sınırlı imkanlarla geliştirdi." ifadesini kullandı.