SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti

18.07.2022 17:22
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Sarıbıyık, Prof. Dr. Al'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Al da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Görüşmede, üniversiteler arası ortak çalışmalar ve iş birliklerinin ele alındığı kaydedildi.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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