Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi

06.01.2021 11:25
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi, System.String[]

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince 2020 yılı içerisinde çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda geçen yıl 51 operasyon gerçekleştirdi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince 2020 yılı içerisinde çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda geçen yıl 51 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucu 360 kişiye işlem yapılırken, 82 kişide çeşitli suçlardan tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, 2019'da düzenledikleri operasyonlarda, kaçak tütün, sahte alkol, uyuşturucu, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı ve silah kaçakçılığına göz açtırmadı.

Yapılan 51 operasyonda 82 kişinin çeşitli suçlardan tutuklandığı bildirildi.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020 yılı içinde; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu kapsamında 24 operasyonda 512 Litre el yapımı alkol 300 litre etil alkol, 38 bin 101 adet içi tütün dolu makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 51 adet tarihi eser ele geçirip, 41 şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Ekipler kumar oynamak ve yer temin etmek suçlarına yönelik 10 operasyonda 53 şahsa 64 bin 925 TL para cezası kesip ve 10 şahıs hakkında adli işlem yaptı. Ekipler ayrıca yaptıkları 5 uyuşturucu operasyonunda, bin 880 gram esrar ve 102 kök kenevir bitkisi ele geçirip, 5 şahıs hakkında adli işlem yaparken, Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda alıcı kılığına giren polise el yapımı kaçak silah satmaya çalışan 2 şahıs 3 adet silah ile birlikte suçüstü yakalandı. İlçe merkezi ve çevre il ve ilçelerinde çeşitli marketlerden hırsızlık olayına karışan 12 şahıs yakalanması sağlanmış bu şahıslardan 7'si tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan toplamda 16 şahsa işlem başlatılırken, 1' i hastalıklı olmak üzere 7 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Ayrıca ekipler tarafından çeşitli suçlardan araması buluna 82 şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uymayan 149 kişiye toplamda 387 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Yıl içerisinde meydana gelen faili meçhul olayların yüzde 96,4 ü aydınlatılmış, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15 oranında azalma meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş, Sakin Şehir Köyceğiz' de, vatandaşların gece gündüz hizmetinde suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini, suçlulara göz açtırmayacaklarını çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. - MUĞLA

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi

araştırma, Köyceğiz, Hisarcık, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi - Son Dakika


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