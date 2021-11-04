Suç binaları bir bir yıkılacak - Son Dakika

Erzurum'da suç işlemeye meyilli kişilerin uğrak yerleri olan metruk binalar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Tespit edilen 275 metruk binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması planlanıyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, TEM ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından suç işlemeye meyilli kişilerin saklanmak adına tercih ettikleri harabe binalar yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Kentte tespit edilen 275 metruk binanın Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yıkılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ekiplerin 275 metruk bina tespit ettiğini ifade ederek, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü olarak son zamanlarda Erzurum'da mevcut bulunan metruk binalara yönelik çalışmalar yaptık. Çalışmalarımıza Asayiş, Narkotik, TEM ve İlçe Emniyet Müdürlerimizle ilçelerde bulunan harabe ve izbe durumda bulunan binalara yönelik denetimlerimizi artırdık. Bu binalara yönelik tespit çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz il genelinde 275 binanın tespitini yaptı. Tespit edilen binaların yer tespiti ve fotoğraflamaları da yapıldı. Bu çalışmalar hakkında Erzurum Valimize de bilgi sunduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve bizlerin tespit ettiği yerler konusunda binaların ıslah çalışmalarının yapılması konularında bilgi aktardık. Bu tür binaların kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalarımız oldu. Bu çalışmaların yer ve konum tespitini dün başlattık. Bu denetimlerimizi sıklıkla yapmaya başladık. Suça meyilli kişilerin binaların kullanılmasını önlemek amacındayız. Erzurumlu vatandaşların rahatsız olacağı bu tür görüntülerin oluşmasını bizler de istemiyoruz" dedi. - ERZURUM