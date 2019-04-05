Suç Makinesi Yakalandı
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı dosyadan hapis cezası bulunan bir zanlının ilçede olduğu istihbaratını alan Kapaklı Emniyeti, aranan şahsı yakalamak için şehirde teyakkuza geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu zanlının İsmetpaşa Mahallesi
'ndeki bir adreste saklandığını öğrenen polis, adrese düzenlediği operasyonda 41 yaşındaki B.S. isimli zanlıyı yakaladı. "Yağma, suç örgütü kurma, taksirle yaralama ve emniyet mensuplarına güçlük çıkartma" gibi birçok suçtan sabıkası bulunan B.S.'nin 15 yıl 11 ay 20 gün kesinlemiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa teslim edilen B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:22 Kaynak: İHA
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