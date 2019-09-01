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Sücaaddin Veli Derneği'nden Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

2 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği ziyaret etti.

Sücaaddin Veli Derneği'nden Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun, Başkan Yardımcısı İnci Erol, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uzun, Arslanbeyli Mahalle Muhtarı İsmail Koyun ve Dergah dedesi Mehmet Demirtaş katıldı.


31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı gösteren Başkan Kurt'u tebrik eden Dernek Başkanı Hasan Ali Uzun, yeni dönemde Başkan Kurt'a başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir ve Odunpazarı halkı için çok önemli projeler hayata geçirdiğini belirten Uzun, "Kazım Başkanımız, tüm bu çalışmaları yürütürken inançlara da eşit yaklaştı. Kimseyi inancı nedeniyle kırmadı. Odunpazarı Belediyesi, cemevine statü tanıyan ilk belediyelerden oldu. Kazım Kurt'a bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz" dedi.


Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği'ne ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı'nda her inanca eşit yaklaşmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı'nda her inanca saygı duyduk. Odunpazarı'nda bulunan camilerde temizlikten bakım ve onarıma kadar birçok çalışma yaptık. Bunu yaparken cemevini unutmadık. Camiler için yaptığımız her hizmeti, cemevi için de yaptık. Odunpazarı'nda kimseyi inancı nedeniyle kırmadık, hor görmedik. Biz laikliğe inanan, bunun için mücadele eden insanlarız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Hasan Ali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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