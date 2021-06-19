Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağladı! Hırsız, zorlukla sakinleştirildi - Son Dakika

Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağladı! Hırsız, zorlukla sakinleştirildi

Bursa'da çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonetle, bir inşaatın demirlerini çalarken yakayı ele veren şahıs, gözyaşlarına boğuldu. ''Ben yapmadım'' ifadelerini kullanarak ağlayan kişi, ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şahsın üzerinden uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı Olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen olayda iddiaya göre, Ender Ç.(29), çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonetle inşaat halindeki binaya geldi. İNŞAATIN DEMİRLERİNİ ÇALARKEN YAKALANDI İnşaattaki demirleri kamyonete yükleyen şüpheli, hızla uzaklaştı. Demirleri başka bir yere indiren şüpheli yeniden inşaata geldi. O sırada durumu fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakaladılar. ''BEN YAPMADIM'' DİYE AĞLADI Kelepçe takılan şüpheli Ender Ç. "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Zorlukla sakinleştirilen şahıs gözaltına alınırken, şahsın üzerinden uyuşturucu kullanım aparatı çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1) Muhemmed : Uyuşturucu bağımlısı tedaviye ihtiyacı var ve hata yaptığını biliyor tüm tutunacak iplerini kopartmak için gerekeni yapmış polis ve gazeteciler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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