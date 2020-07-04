Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor - Son Dakika

Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor

Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinin Nirtiti kentinde güvenliğin sağlanması talebiyle bölge halkının geçen hafta başlattığı oturma eylemleri sürüyor.

Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinin Nirtiti kentinde güvenliğin sağlanması talebiyle bölge halkının geçen hafta başlattığı oturma eylemleri sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

Hartum hükümetine karşı yıllardır silahlı mücadele yürüten milis grupların etkili olduğu Nirtiti sakinleri, güvenliğin sağlanması, yerel yöneticilerin değiştirilmesi, milislerin silahsızlandırılması, hasat mevsiminde çiftçilerin güvenliğinin sağlanması, taciz, soygun ve cinayet gibi suçların cezalandırılması, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişebilme taleplerine cevap alabilmek için bir haftadır eylemlerini sürdürüyor.

Eylemciler, bölgedeki sorumlu emniyet ve ordu yetkililerinin görevden alınması çağrısında bulundu.

Nirtiti halkı, eylemlerinde "Ölmek istemiyoruz. Can güvenliğimizi sağlamayan yerel yöneticiler görevden alınsın. Taleplerimiz karşılanana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge halkının ülke genelinde destek çağrısı kısa sürede yankı bulurken, başkent Hartum'un da aralarında olduğu bazı eyaletlerde bugün Nirtiti'ye destek gösterileri düzenlendi.

Hartum'un Burri bölgesinde toplanan, genç aktivistlerin oluşturduğu Direniş Komitelerine mensup onlarca kişi, "Savaşa hayır. Hepimiz Nirtitiyiz. Askeri bölge komutanı istifa et." yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, ülkede barışın sağlanması ve Nirtiti halkının desteklenmesine yönelik sloganlar attı.

Güvenlik sorununa çözüm arayan Nirtiti halkına çok sayıda destek geldi

Barışçıl gösteri ve eylem hakkını desteklediğini vurgulayan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, taleplerin karşılanmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, 48 saat içerisinde bölgeye bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih ise bölgenin taleplerine cevap vermekte geç kaldıkları için özür dilerken, adil taleplerin karşılanacağını söyledi.

Bu arada ülkenin güney ve batısındaki bazı silahlı hareketleri bünyesinde barındıran Devrimci Cephe de Nirtiti halkına desteğini ifade etti.

Nirtiti bölgesinde 2003'ten bu yana silahlı milis gruplarca cinayet, soygun ve tecavüz gibi çeşitli suçlar işleniyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Hartum, Darfur, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da 'asayişin sağlanması' talebiyle başlayan eylemler sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 21:53 "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
00:21
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 03:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan'da "asayişin sağlanması" talebiyle başlayan eylemler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]