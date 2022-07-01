Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü

01.07.2022 11:27

Sudan'da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bugüne kadar protestolardaki can kaybının 109'a yükseldiği aktarıldı.

Sudan'da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bugüne kadar protestolardaki can kaybının 109'a yükseldiği aktarıldı.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemleri ve iletişim kesintilerine rağmen yüzlerce kişi, başkent Hartum, Omdurman ve Bahri'de sokağa indi. Protestoculardan bazıları, önceki gösterilerde öldürülenler için adalet çağrısı yapan pankartlar taşırken, bazıları ise ordunun ekonomik varlıklarına atıfta bulunan pankartlar açarak, "Burhan, kışlaya geri dönün ve şirketlerinizi teslim edin" sloganı attılar.

Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve ateş ederek müdahale etti. Görgü tanıkları, söz konusu protestoları yılın en kalabalığı olduğunu aktardı. Protestocular, Hartum'un ana caddelerinden bazılarında taşlarla ve yanan lastiklerle barikat kurdu. Bahri'deki protestolara katılan 21 yaşındaki bir kız öğrenci, "Ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğiz ve El-Burhan'ı indireceğiz ya da eve dönmeyeceğiz" dedi.

Protestolardaki can kaybı 109'a yükseldi

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, Omdurman'da 4, Hartum'da 1 ve Bahri'de 1 çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin protestolar sırasında hayatını kaybettiği bildirilirken, Sudan'da devam eden gösterilerde bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a ulaştığı ifade edildi.

İnternet ve telefon hizmetleri kesildi

Askeri müdahalenin ardından patlak veren ve 8 aydır süren protestolarda ilk kez internet ve telefon hizmetleri kesilirken, Sudanlı yetkililerden hayatını kaybeden protestocular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

El-Burhan'dan açıklama

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah el-Burhan dün yaptığı açıklamada, ordunun seçilmiş bir hükümetin yönetimi devralacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirtmiş, ancak bunun protestolarla değil, uzlaşma veya seçimlerle yapılabileceğini aktarmıştı. Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği (AU) liderliğindeki arabuluculuk çabaları şimdiye kadar çok az ilerleme sağladı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise el-Burhan ile Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL ise, 29 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

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Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü - Son Dakika

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