Sudan'da dış müdahale karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

Sudan'da dış müdahaleyi reddeden yüzlerce kişi, İngiltere ve Norveç büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde gösteri düzenledi.

"Egemenliğe saygı, iç işlerimize müdahaleyi reddediyoruz." yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, UNITAMS Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Volker Peretz'i kastederek, "Seni istemiyoruz, işimize karışma Volker." şeklinde slogan attı.

Gruptakiler eylemin ardından dağıldı.

Başkent Hartum'un yanı sıra Doğu Darfur, Beyaz Nil ve Kuzey eyaletlerinde de yabancıların iç işlerine müdahalesi protesto edildi.

UNITAMS'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "toplanma ve ifade özgürlüğünün desteklendiği, protestoculardan taleplerini dinlemek için bir heyet kabul etmeyi teklif ettikleri" ancak bunun protestocularca "reddedildiği" ileri sürüldü.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından olağanüstü hal ilanı, hükümetin feshi ve sonrasında alınan kararlara tepki olarak başlayan ve tam sivil yönetim talebiyle ülke genelinde süren gösterilerde 77 kişi hayatını kaybetti.

UNITAMS, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, Afrika Birliği ve Güney Sudan, bu ay başında krizin çözümüne dair önerilerde bulunmuştu.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.