Sudan'da İHA ile İnsani Yardım Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da İHA ile İnsani Yardım Saldırısı

07.02.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Port Sudan hükümeti, HDK'nin WFP'ye ait yardım konvoyuna İHA ile saldırdığını açıkladı.

PORT Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlemekle suçladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin dün Kuzey Kurdufan eyaletinde BM'ye bağlı Dünya Gıda Programına ait insani yardım kamyonlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, HDK'nin saldırısının suç teşkil ettiği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda can kayıplarının meydana geldiği ve yardım malzemelerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının münferit bir olay olmadığının altı çizilerek, HDK'nin insani yardım çalışmalarını engellemeyi ve siviller üzerinde baskı kurmak amacıyla gıdayı bir araç olarak kullanmayı sistematik bir yöntem haline getirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası toplumu bu uygulamaları açık ve net biçimde kınamaya, HDK ve onları destekleyen unsurların hesap vermesini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İHA ile İnsani Yardım Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
“Tuvalet çukuru kazıyoruz“ dediler ama amaçları bambaşka çıktı "Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 20:54:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da İHA ile İnsani Yardım Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.