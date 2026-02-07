Sudan'da İHA ile İnsani Yardım Saldırısı

PORT Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlemekle suçladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin dün Kuzey Kurdufan eyaletinde BM'ye bağlı Dünya Gıda Programına ait insani yardım kamyonlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, HDK'nin saldırısının suç teşkil ettiği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda can kayıplarının meydana geldiği ve yardım malzemelerinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının münferit bir olay olmadığının altı çizilerek, HDK'nin insani yardım çalışmalarını engellemeyi ve siviller üzerinde baskı kurmak amacıyla gıdayı bir araç olarak kullanmayı sistematik bir yöntem haline getirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası toplumu bu uygulamaları açık ve net biçimde kınamaya, HDK ve onları destekleyen unsurların hesap vermesini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.