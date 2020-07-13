Sudan'da insan hakları, kadınlar ve dini konularda köklü yasal değişikliklere gidildi - Son Dakika

Sudan'da insan hakları, kadınlar ve dini konularda köklü yasal değişikliklere gidildi

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, insan hakları, kadınlar ve dini konularda birçok köklü değişiklik getiren yeni düzenlemelere gitti.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, insan hakları, kadınlar ve dini konularda birçok köklü değişiklik getiren yeni düzenlemelere gitti.

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Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, devlet televizyonunda katıldığı programda, insan haklarına aykırı tüm yasaları kaldıracaklarını belirterek, kadın hakları ve inanç özgürlüğünü genişleten yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Eski rejim döneminden kalma insan haklarına aykırı onlarca yasa bulunduğunu belirten ve köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini dile getiren Abdulbari, geçen sene ağustos ayında imzalanan Anayasal Bildiri anlaşmasının gereklerine göre hareket ettiklerini, çıkarılan kanunların devrimin iradesinin yansıması olduğunu ifade etti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar artık çocukları ile beraber seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliği de yasakladıklarını belirten Nasreddin Abdulbari, "Kimsenin bir şahıs ya da bir topluluğa 'sen kafirsin, dinden çıktın' deme hakkı yoktur. Yarın bu, birinin diğerini öldürme hakkını doğurur. Bu kanunla ülke ve vatandaşın güvenliğini teminat altına aldık." diye konuştu.

Abdulbari, zinanın suç olmaktan çıkarıldığıyla ilgili basındaki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Müslüman olmayanlar, Sudan'da nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 07:19 Kaynak: AA

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