Sudan'da Kriz: 88 Bin Kişi Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle Kurdufan bölgesinde Ekim 2025 sonundan ocak ayı ortasına kadar 88 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sudan'daki durumun "son derece istikrarsız olmaya devam ettiğini" belirten Dujarric, "BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) tahminlerine göre, Kurdufan'da devam eden çatışmalar nedeniyle ekim sonu ile ocak ortası arasında 88 binden fazla kişi yerinden edildi." dedi.

Dujarric, ulaşım yollarının kapalı olması ve kriz seviyesine ulaşan koşullar nedeniyle insani yardım operasyonlarının sınırlı kaldığına işaret ederek, sadece az sayıda sivil toplum kuruluşunun ciddi kısıtlamalar altında faaliyet gösterdiğini aktardı.

"Ortaklarımız, Kurdufan genelinde sivil nüfusun gıda, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlarda kritik bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyor." diyen Dujarric, Sudan'daki tarafları derhal şiddeti azaltmaya ve düşmanlıkların derhal sona ermesi için gerçek bir diyaloğa girmeye çağırdı.

Sözcü, "Ayrıca, kritik yardımların ihtiyaç duyan herkese ulaşmasını sağlamak için bağışçıların operasyonlarımız için fonlamayı sürdürmelerini ve artırmalarını talep ediyoruz." dedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insanı krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar ön binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Ceizra, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.