Sudan'da muhalif MÜP'ün liderliğine general Nasır getirildi - Son Dakika

Sudan'da muhalefetteki Milli Ümmet Partisi'nin (MÜP) liderliğine partinin genel başkan yardımcısı Tümgeneral Fadlullah Berme Nasır getirildi.

Sudan resmi haber ajansına açıklama yapan Nasır, partinin lideri ve eski başbakan Sadık el-Mehdi'nin vefatı nedeniyle parti tüzüğü gereği kongre düzenleninceye kadar liderlik görevini üstleneceğini belirtti.

Kızı Meryem Sadık, eski Savunma Bakanı ve emekli Tümgeneral Fadlullah Berme Nasır, Doktor İbrahim el-Emin, Batı Darfur eyalet valisi Avukat Muhammed Abdullah ed-Duma ve emekli Korgeneral Sıddık İsmail, partide Mehdi'nin yardımcılığını üstleniyordu.

Mehdi'nin vefatıyla boşalan partinin liderlik koltuğuna seçilebilecek isimler arasında eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı oğlu Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi ve partisinin Genel Başkan Yardımcılarından kızı Meryem es-Sadık öne çıkıyor.

Sudan Milli Ümmet Partisi ve Ensar Hareketi lideri, demokratik yollardan seçilmiş son Başbakan olan Sadık el-Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü BAE'de perşembe günü hayatını kaybetmiş, ertesi gün başkent Hartum'da toprağa verilmişti.