Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları - Son Dakika
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Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları

12.06.2022 17:27
Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları

HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları - Son Dakika

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