HARTUM, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlen ecek geleneksel Nuba Güreş Festivali'ne hazırlanmak için mücadele e den güreşçiler, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Sudan'da Nuba Güreş Festivali Hazırlıkları - Son Dakika
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