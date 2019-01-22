Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ölen Göstericinin Cenazesi Toprağa Verildi

Sudan'da Ölen Göstericinin Cenazesi Toprağa Verildi

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da 17 Ocak Perşembe günü düzenlenen gösterilerde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Sudan'da Ölen Göstericinin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'da 17 Ocak Perşembe günü düzenlenen gösterilerde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sudan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi El- Fatih Ömer en-Nemir için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Nemir'in cenazesi, Hartum'un batısında yer alan Umdurman kentindeki Ahmed Şerefi Mezarlığı'na defnedildi.

Merasime katılanlar defin işleminin ardından Es-Sevrat bölgesindeki ana caddeyi kapattı ve rejimin yıkılması yönünde sloganlar attı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi dün yaptığı açıklamada, Hartum'un doğusundaki Burri semtinde 17 Ocak Perşembe günü düzenlenen gösterilerde başına isabet eden kurşunla yaralanan Nemir'in öldüğünü duyurmuştu.

Sudan hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ve kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtı eylemlere dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, beş kişinin gerçek, üç kişinin de plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı. Komite daha sonra, gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının üçe yükseldiğini ifade etmişti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının üç değil, iki olduğunu belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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