Son Dakika Haberleri: Sudan'da "Sabotaj ve Suikast Planlayan" Hücre Çökertildi

Sudan'da "Sabotaj ve Suikast Planlayan" Hücre Çökertildi

17 dakika önce

Sudan'daki gösteriler sırasında suikast ve sabotaj eylemleri planladıkları ifade edilen "Sudan Kurtuluş Hareketi"ne bağlı 10 kişilik terör hücresi çökertildi.

Sudan'da
Sudan'daki gösteriler sırasında suikast ve sabotaj eylemleri planladıkları ifade edilen "Sudan Kurtuluş Hareketi"ne bağlı 10 kişilik terör hücresi çökertildi.

Medya, İletişim ve Teknoloji Bakanı Memun Hasan, düzenlediği basın toplantısında, başkentte suikastler ve sabotaj eylemleri planlayan Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketine bağlı bir hücrenin bulunduğu eve operasyon yapıldığını söyledi.

Çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere bazı polislerin yaralandığını, 1 terör örgütü üyesinin de öldürüldüğünü belirten Hasan, 10 kişilik hücrenin çökertildiğini kaydetti.

Hasan, operasyonda evde bulunan silah, pasaport ve bilgisayarlara el konulduğunu bildirdi.

Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadelede bulunuyor.

Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık'ta başlayan ve ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:10 Kaynak: AA

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