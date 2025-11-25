Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan\'ın gündeminden düşürmediği Sudan\'da 3 aylık ateşkes ilanı
25.11.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagalu, ülkenin yaşadığı insani krize yanıt olarak 3 ay süreli ateşkes ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan iç savaş için "Sudan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor" dedi.

"SAVAŞ HALKIMIZI YIPRATTI"

Dagalu, savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini belirterek, "Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle ateşkes ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ KURULUŞLARLA TAM İŞ BİRLİĞİ" MESAJI

HDK lideri Dagalu, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak, yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti etmek, ulusal ile uluslararası kuruluşlara ait merkezlerin ve depoların korunması, sağlık ve yardım ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili insani kuruluşlarla tam iş birliği yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

"İHLALDE BULUNAN HERKES HESAP VERECEK"

Sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini dile getiren Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BARIŞ İÇİN HER YERE KOŞTURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan insanlık dramı için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Erdoğan "Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız" demişti.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
450 yıllık geçmişi var Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor 450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Nayib Bukele’den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

10:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur’a soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma
10:36
ABD’den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
10:07
Yonca Evcimik’ten nefes kesen ’’Lambada’’ şovu Giydiği iddialı elbise olay oldu
Yonca Evcimik'ten nefes kesen ''Lambada'' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
09:58
Mardin’de aile katliamı Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
09:50
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
09:35
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 11:05:06. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.