Erdoğan\'ın gündeminden düşürmediği Sudan\'da 3 aylık ateşkes ilanı

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, "Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor" dedi.

"SAVAŞ HALKIMIZI YIPRATTI"

Dagalu, savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini belirterek, "Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle ateşkes ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ KURULUŞLARLA TAM İŞ BİRLİĞİ" MESAJI

HDK lideri Dagalu, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak, yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti etmek, ulusal ile uluslararası kuruluşlara ait merkezlerin ve depoların korunması, sağlık ve yardım ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili insani kuruluşlarla tam iş birliği yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

"İHLALDE BULUNAN HERKES HESAP VERECEK"

Sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini dile getiren Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BARIŞ İÇİN HER YERE KOŞTURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan insanlık dramı için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Erdoğan "Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız" demişti.